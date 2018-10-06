Качество воздуха в Испании ухудшается

В 2017 году в Испании были зафиксированы более низкие показатели качества воздуха, чем годом ранее. Концентрация загрязняющих веществ выросла в ряде регионов и городов.

Исследование Министерства экологического перехода, результаты которого были направлены в Европейскую Комиссию, показало, что уровень диоксида азота превысил предельно допустимые значения в таких испанских городах как Мадрид, Барселона, Гранада, Бильбао и их окрестностях. В первую очередь, это связывается с выбросами транспортных средств.

Исследователи также проанализировали, насколько в прошлом году соответствовали нормам уровни содержания таких веществ как озон, свинец, бензол, оксида углерода, мышьяка, кадмия, никеля, бензпирена, а также мелкодисперсных частиц PM10 и PM 2,5.

Нормы по частицам PM10 были превышены в пяти зонах: в Гранаде, включая агломерацию, в Малаге и на Коста-дель-Соль, Вильянуэва-дель-Арсобиспо (Хаэн), Авилес (Астурия), а также в каталонских районах Плана-де-Вик и Тьеррас-дель-Эбро. При этом в 2016 году таких зон было три.

По имеющимся данным за 2018 год, власти говорят о некоторых улучшениях, особенно по уровням диоксида азота. Тем не менее, подробный анализ пока не проводился.