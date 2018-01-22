Испанские врачи пересадили сердце в условиях несовместимости групп крови

Междисциплинарная команда специалистов мадридского госпиталя Gregorio Marañon во главе с медиками из отделения детской кардиологии провела первую в Испании и третью в Европе операцию по пересадке сердца в условиях несовместимости групп крови донора и реципиента. Как сообщают информационные агентства страны, первой пациенткой стала пятимесячная Карла из Эстремадуры с патологией сердца, выявленной еще во время беременности матери.

Операция была проведена в рамках программы AB0 Incompatible, которая позволяет пересаживать сердца детям в возрасте до года благодаря тому, что до 6 месяцев в их организме не вырабатываются антитела, а в целом их уровень остается низким до достижения 15-месячного возраста. Как отметила директор Национальной организации трансплантологии (ONT) Беатрис Домингес-Хиль, данная технология позволит обеспечить пересадку органов для 90% детей, которым она необходима. До этого момента в стране использовался метод, требующий совместимости групп крови у донора и реципиента во избежание отторжения и последующего отказа органа. Внедрение новой программы позволит обойти это требование, а также сократить время ожидания операции и снизить ее продолжительность до 6 часов, что гарантирует успешный исход хирургического вмешательства. В частности, время ожидания и уровень смертности может сократиться более чем на 50%.

Маленькую Карлу столичные врачи прооперировали 9 января. Вся процедура заняла меньше 4 часов. По словам докторов, пересаженное сердце успешно прижилось и прекрасно работает.