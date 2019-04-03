Испанские учёные совершили прорыв в борьбе с раком простаты

Команда учёных из онкологического центра в Мадриде сообщили об успешном испытании препарата в лечении рака простаты. До этого препарат Trametinib использовался только для лечения меланомы.

Препарат испытывали на больных с раком на последней стадии. И, как сообщают испанские СМИ в среду, результаты обнадёживают. Один из пациентов - 73-летний мужчина с запущенным раком простаты проходил лечение по стандартной схеме, и его состояние только ухудшалось, рассказывает онколог Хесус Гарсиа-Донас. Экспериментальное лечение препаратом Trametinib неожиданно дало положительный результат. Значительно снизился уровень антигена ПСА, вырос гемоглобин и отпала необходимость в применении анальгетиков.

Впрочем, пока рано делать окончательные выводы и лечение вышеупомянутым препаратом других больных пока проводиться не будет. На его базе может быть создано новый медикамент - специально для лечения рака простаты.