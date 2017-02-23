Испанские ученые: жареная картошка полезнее вареной

Ученые Университета Гранада выступили с неожиданным заявлением. Их исследования показали, что жареный картофель полезнее вареного. Но при одном условии: если он приготовлен на оливковом масле.

Ученые утверждают, что умеренная обжарка овощей на оливковом масле позволяет сохранить в них полезные вещества, включая полифенолы - антиоксиданты, которые предотвращают развитие онкологических заболеваний.

Для того, чтобы сделать такие выводы, исследователи варили и жарили картошку, баклажаны, лук и другие овощи. Потом в условиях лаборатории сравнивали наличие полезных веществ в этих продуктах. Выяснилось, что при варке овощи отдали все свои антиоксиданты бульону. Жареные, в частности картофель фри, сохранили их в себе. При жарке использовалось только оливковое масло.