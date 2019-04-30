Испанские ученые объяснили ранее появление седины

Хорошая новость заключается в том, что далеко не всегда седина связана с общим старением организма. Часто всё дело в наследственности. Однако внезапно седеющие волосы должны насторожить - иногда это может свидетельствовать о серьезных болезней, с которыми начинает бороться организм. Как известно, за цвет волос отвечает пигмент глуатион. Так вот часто организм заимствует этот пигмент из волос, когда мобилизует все силы для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера и рядом других недугов. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что стресс не причастен к раннему появлению седины.

В ходе своего исследования ученые изучили группу пациентов численностью 54 тысячи человек в возрасте от 30 до 60 лет.