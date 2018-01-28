Испанские археологи обнаружили загадочные стеклянные орудия

Испанские археологи обнаружили внутри древнего дольмена наконечники для стрел и лезвия из материала, напоминающего стекло, сообщает The Olive Press. Кроме того, в числе находок также оказалось несколько предметов одежды, созданных из десятков тысяч перфорированных янтарных бусин. Специалисты считают, что поселение, располагавшееся на территории нынешнего муниципалитета Валенсина-де-ла-Консепсьон, существовало в промежутке с 3 500 до 2 700 года до нашей эры.

Вышеупомянутое лезвие, найденное в верхней части конструкции, находилось в ножнах, что делает его крайне редким и ценным доисторическим артефактом. Длина его составляет 214 миллиметров, ширина – 59, а толщина – 13 миллиметров. Эксперты затрудняются с идентификацией материала, из которого изготовлено орудие: даже тщательный анализ не помог им точно установить его происхождение.

Видеозапись с изображением загадочного оружия, загруженную на канал Mystery History в минувший вторник, пользователи YouTube посмотрели уже более 70 000 раз. Один из них написал: "В нашем мире все еще остается множество загадак. Мы не самое технически продвинутое поколение, которое видела наша планета".