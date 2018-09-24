Испанец придумал программу-переводчик для больных Альцгеймером

Автор идеи не понаслышке знаком с трудностями при уходе за такими больными, во время которого близкие люди нередко слышат в свой адрес оскорбления и обидные вещи, поскольку патология провоцирует галлюцинации и изменяет характер пациентов. Вкупе со стрессовыми ситуациями у занимающихся уходом за больными может развиваться депрессия и невроз. Программа Purple, названная симпатическим переводчиком Альцгеймера, представляет собой инструмент, который позволит родственникам и сиделкам справляться с такими ситуациями. Так, например, если женщина с болезнью Альцгеймера не узнаёт своего сына и спрашивает у него, кто он такой, приложение скажет, что его мать знает, что это важный человек в её жизни, но заболевание не позволяет ей точно вспомнить его.

Идея возникла у испанца после посещения одного из мероприятий Google Developer Group, на котором он познакомился с возможностями искусственного интеллекта. После этого он обратился в компанию Cuidum, которая занимается услугами по уходу за пожилыми людьми на дому, и она согласилась на сотрудничество.

Приложение не нужно скачивать, им можно пользоваться бесплатно через Google-помощник на устройстве с доступом к интернету.