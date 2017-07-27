Испанцы отправили в США прототип "поезда будущего"

Прототип поезда будущего Hyperloop, разработанный в Политехническом университете Валенсии (UPV), отправится на доработку в американский Университет Пердью, известный своей авиационной школой. Как сообщают информационные агентства Испании, после завершения работы проект будет представлен на конкурсе Hyperloop Pod Competition II, который пройдет с 25 по 27 августа в Калифорнии.

Разработчики из Валенсии войдут в состав единственной испанской и одной из пяти европейских команд, участвующих в этих состязаниях. В Америку они повезут "революционный вид транспорта для перевозки пассажиров и грузов, движущийся полностью за счет возобновляемой энергии со скоростью более 1 100 км/ч, гласит пресс-релиз UPV.

Прототип успешно прошел испытания в помещениях местного консорциума Val Space Consortium, сотрудничающего с Европейским космическим агентством. Его создатели надеются представить "самую быструю на конкурсе модель и одержать победу, которая станет для Испании важной вехой".

Проект, обязанный своим названием Atlantic II сотрудничеству университетов по разные стороны Атлантики, был отобран среди 300 инициатив со всего мира. Конкурс Hyperloop Pod Competition II организует известная американская компания SpaceX.

Представитель проекта Хуан Висен отметил, что все усилия направлены на "создание транспортного средства, способного не только передвигаться по испытательному треку с максимально возможной скоростью, но и безопасно затормозить до его конца". Ширина прототипа составляет 2,5 метра, а высота – 1 метр. Он рассчитан на одного человека. Проектировщики намерены в два раза превысить показатели примерно в 200 км/ч, достигнутые в ходе первой фазы испытаний.

Финансирует разработку прототипа испанская компания ISTOBAL, представители которой объясняют свое решение о спонсировании "поддержкой таланта молодых студентов".