Испанцы - европейские лидеры по содержанию ртути в организме

Профессор токсикологии Университета Мурсии Мигель Мотаю обнародовал неутешительные результаты исследования о содержании ртути в организме человека. Выяснилось, что по этому показателю испанцы лидируют во всей Европе.
Этому есть простое объяснение - испанцы едят много рыбы. Это подтверждает и тот факт, что больше всего ртути накоплено в организме жителей побережья Средиземного моря. Они едят много морепродуктов, особенно крупной рыбы (тунец и рыба-меч). Лидерами по содержанию ртути оказались жители Мурсии, Валенсии, Балеарских островов, Андалусии и Каталонии.
За Испанией следуют Франция, Италия и Греция.Темы: Наука