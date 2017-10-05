Генетики: многие испанцы, португальцы и баски происходят от одного предка

40% мужчин в Испании и Португалии и 70% басков происходят от единого предка, жившего примерно 4 500 лет назад. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на генетическое исследование с участием 3 000 жителей Пиренейского полуострова и Франции, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports. Наработки экспертов из Института эволюционной биологии университета Помпеу Фабра (Барселона), Испанского совета по научным разработкам (CSIC) и Университета Страны Басков могут быть использованы при изучении миграционных потоков и идентификации генетических материалов при расследовании преступлений, а также в области генеалогии.

Исследователи изучили частоту присутствия определенного генетического варианта у жителей Пиренейского полуострова и Франции, который составляет всего 1% мужского генома, но именно он делает своих обладателей мужчинами с анатомической точки зрения.

По словам преподавателя департамента экспериментальных наук университета Помпеу Фабра Франсеска Калафеля, Y-хромосома, препятствующая формированию яичников у плода и способствующая формированию тестикулов, передается исключительно от отцов к сыновьям. Исследователи изучили ее вариант R1b-DF27, известный в научном сообществе широкой степенью распространения на вышеупомянутом полуострове, и выяснили, что он присутствует у 40% иберийских мужчин и 70% басков, однако за Пиренеями носителями этого варианта являются только 10% мужского населения.

По словам Калафеля, «эволюционная история Y-хромосомы развивалась развивалась порывами: распространенность некоторых вариантов зависела от культурных изменений или технологических инноваций». Что касается R1b-DF27, то ученые считают, что зародился он 4 000 – 4 500 лет назад, и с большой долей вероятности произошло это на северо-востоке Пиренейского полуострова. «Несмотря на широкую степень распространения данного варианта в Стране Басков, внутренние особенности его разнообразия и давность среди жителей региона оказались ниже, чем в любой другой группе населения, что исключает возможность его зарождения в этом регионе», отметил Калафель.

В свою очередь, теорию возникновения на Иберийском полуострове ученые считают наиболее вероятной, так как именно здесь наблюдается наибольшее разнообразие и самая высокая степень давности. Подобные наблюдения соответствуют особенностям движениям населения на материке в бронзовый век.

По словам Калафеля, исследование R1b-DF27 может помочь в изучении миграционных потоков с участием испанских и португальских мужчин. Кроме того, эти наработки могут применяться в судебной медицине, так как присутствие данного варианта в биологическом материале поможет в определении географического происхождения его носителя.