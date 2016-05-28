Facebook и Microsoft соединят Испанию с США подводным кабелем

Facebook и Microsoft достигли соглашения о прокладке нового подводного оптоволоконного кабеля под названием Marea, котрый соединит Испанию и США с 2017 года и будет управляться дочерней структурой телекоммуникационной компании Telefonica Telxius.

Кабель длиной 6,6 тысячи километров соединит Вирджиния Бич в северной Вирджинии с испанской провинцией Бискайя. Marea станет самым мощным подводным кабелем, проложенным через Атлантический океан: через восемь пар волокон он сможет первоначально передавать 160 терабитов в секунду. В компании утверждают, что его конструкция обеспечивает снижение затрат и возможность легко вносить усовершенствования оборудования, что приведет к увеличению пропускной способности, так как система может развиваться в том же темпе, что и инновации оптической технологии.

Прокладку кабеля планируется начать в августе 2016 года, а завершить в октябре 2017-го. Источники, близкие к Telxius, рассказали изданию Europa Press, что, хотя новая дочерняя компания Telefonica несет ответственность за эксплуатацию и управление кабелем, она оставляет за собой возможность приобретения доли в Marea только в будущем. Facebook и Microsoft объясняют свое желание сотрудничать с Telefonica многолетним опытом компании в подобной сфере.