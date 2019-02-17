Барселона вошла в тридцатку самых технологичных городов мира

Барселона впервые оказалась в числе самых технологичных городов мира, попав в топ-30 рейтинга Tech Cities 2019, который был представлен международной консалтинговой компанией Savills.

Каталонская столица заняла 21 место, а возглавил список Нью-Йорк.

При составлении рейтинга учитывались различные характеристики, которые делают города привлекательными для сферы IT. Среди них инфраструктура, технологии, бизнес-среда, человеческие ресурсы, стиль жизни, мобильность, расходы на жильё и наличие коворкингов. На уровне Европы лучшими оказались Лондон и Амстердам, которые в мировом рейтинге заняли 3 и 4 место, уступив вторую строчку Сан-Франциско.

Барселона особо выделяется в категориях динамизма и благополучия, где она заняла третье место вслед за Лондоном и Берлином. Высокие оценки связаны, с одной стороны, со здоровьем и окружающей средой (низкий уровень загрязнения и преступности, высокое качество медобслуживания), а также с обширным культурным предложением (развлечения, ночная жизнь, впечатления и покупки).

В Savills отметили, что каталонская столица в последние годы преобразилась и смогла стать примером технологического центра в Южной Европе. Барселона названа городом с большими возможностями для привлечения крупных иностранных инвесторов, а также моделью центра исследований и инноваций.

В числе достоинств также фигурирует стоимость жилья и коворкингов, поскольку в столице Каталонии цены на них ниже, чем в городах, возглавляющих рейтинг. Так, например, приводятся данные о том, что средняя стоимость аренды отдельного кабинета в барселонском коворкинге составляет 380 долларов, в то время как средний показатель среди самых технологичных городов – 590 долларов.