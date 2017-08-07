Балеарские ученые выяснили причину появления загадочных кругов на морском дне

Ученые выяснили природу происхождения загадочных круглых пробелов в морской растительности у хорватских берегов Адриатического моря. Как сообщает El Mundo, эту загадку помогли разрешить исследователи с Балеарских островов. Они опровергли гипотезы о том, что появление кругов было связано с рыбалкой с использованием динамита, добычей нефти и военными экспериментами бывшей Югославии, а также бытовавшую в народе версию о вмешательстве инопланетян. Настоящая причина оказалась куда более прозаичной: заключалась она в естественной стратегии адаптации морских растений.

Исследования, результаты которых были опубликованы в издании Science Advances, были проведены Междисциплинарным институтом физики и сложных систем, совместной структурой Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) и Университета Балеарских островов (UIB), в сотрудничестве с биологами из Средиземноморского института опережающих исследований (CSUC-UIB) и Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия).

Ученые объяснили, что появление так называемых ведьминых кругов в колониях посидонии на морском дне обусловлено взаимодействием между растениями. Так, некоторые виды находятся в постоянной конкурентной борьбе за ресурсы в виде света и питательных веществ, что влияет на динамику их роста и иногда приводит к формированию вышеупомянутых колец. "Некоторые растения могут ограничить рост видов, находящихся поблизости, поэтому более населенные районы тормозят рост своих соседей в большей степени, чем те влияют на них", - рассказал Дамиа Гомила, один из авторов проекта. В результате на дне среди растительности формируются свободные от нее участки правильной формы. По словам исследователей, это просто "интересная экологическая стратегия", позволяющая сгенерировать большее количество биомассы по сравнению с обычными равномерными колониями.

Результат своей работы ученые считают полезным инструментом диагностики, позволяющим определить масштаб действия механизмов конкуренции и установить точные причины образования подобных форм растительности. "Смена равномерного ландшафта морского дна на рисунок с ведьмиными кругами свидетельствует о проблемах выживаемости и возможной потере колоний, и это позволяет определить, куда должны быть направлены усилия по их сохранению", - заключил Гомила.