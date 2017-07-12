Археологи обнаружили древнеримские монеты в окрестностях Уэльвы

В провинции Уэльва найдены древнеримские монеты из золота и серебра. По словам специалистов компании Atalaya Mining, ответственной за проведение раскопок, речь идет о находке "огромной ценности и выдающегося археологического значения". Всего они обнаружили около 40 монет, датирующихся II веком до н.э. С большой долей вероятности они относились ко временам Нерона и Траяна.

"Это потрясающее открытие, которое позволит нам расширить имеющиеся знания о долине реки Рио-Тинто, которая была одним из богатейших месторождений во времена Римской империи", - отметил директор Atalaya Mining Луис Иглесиас.

Эксперты считают, что владельцем монет был влиятельный житель римского поселения Ориум и что они были найдены вместе, так как с большой долей вероятности некогда хранились вместе в кожаном кошельке.

Вышеупомянутая находка позволила археологам и экспертам установить, что протяженность поселения Уриум, которое располагалось на территории современной Уэльвы, на самом деле была больше, чем считалось до этого.

Монеты были обнаружены во время установки защитного металлического листа, обусловленной тем фактом, что данная местность уже была опознана кк потенциально богатая останками древнеримского периода. Раскопки финансируются местным правительством и ведутся под руководством Хуана Аурелио Переса Масиаса из Университета Уэльвы. Артефакты будут выставляться в Музее горного дела Рио-Тинто до тех пор, пока для них не будет найдено постоянное место экспозиции.