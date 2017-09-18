Amazon откроет в Барселоне центр исследований искусственного интеллекта

В первой половине 2018 года компания Amazon откроет в Барселоне новый исследовательский центр, который разместится в зоне 22@ и обеспечит рабочими местами более 100 ученых и программистов. Как сообщает La Vanguardia, его деятельность будет связана в основном с машинным обучением, для решения задач которого потребуются специалисты в области математики и физики.

В последние месяцы Amazon ведет активную работу в области искусственного интеллекта и его возможных применений для электронной коммерции. Международная команда корпорации занимается автоматическим извлечением определенных шаблонов из огромных баз данных по совершенным заказам, которыми располагает Amazon. Они будут использованы для прогнозирования потребительского спроса, перевода информации о товарах и автоматического распознавания голоса.

"Барселона – идеальное место для нового исследовательского центра. Обширная сеть университетов и высокий уровень жизни делают ее подходящим направлением для талантов со всего мира", - отметил вице-президент и генеральный директор Amazon в Испании и Италии Франсуа Нуйтс. Процесс отбора сотрудников уже начался и может продлится до трех лет в силу высоких требований к кандидатам. Информацию о существующих вакансиях можно найти на сайте компании.

В марте этого года руководство Amazon заявило о своих планах по созданию 500 рабочих мест в рамках запуска центра поддержки продаж Seller Support Hub. Этот сервис ориентирован на представителей малого бизнеса, продающих свои товары через платформу Amazon Marketplace из Франции, Италии и Испании. Кроме того, компания строит новый логистический центр в Эль-Прат-де-Льобрегат, который должен начать свою работу до конца этого года. Его появление позволит трудоустроить 1 500 человек в ближайшие два года.