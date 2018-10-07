4,5 тыс. лет назад захватчики из причерноморских степей истребили мужчин Пиренейского полуострова

Генетическое исследование Гарвардского университета показало, что коренные жители Пиренейского полуострова мужского пола были истреблены в результате вторжения 4,5 тысяч лет назад.

Заключения были представлены на конференции New Scientist Live в Лондоне.

В исследовании сообщается, что захватчики были представителями ямной культуры, возникшей в Черноморско-Каспийских степях в конце медного века. Учёные считают, что встреча ямной и локальной культуры Пиренейского полуострова не была дружественной: мужчин убили, а женщин взяли в рабство. По мнению исследователей, после вторжения женщины-аборигенки рожали детей только от завоевателей.

Ямники, отличительной чертой которых были захоронения в ямах, использовали в быту и на войне металл, а также имели колёсные повозки. Внешне для них характерны такие черты как карие глаза, выступающий нос, наклонный лоб и выделяющиеся надбровные дуги.

В Гарвардском университете поясняют, что ямная культура распространилась на обширной территории от Монголии до Южной Европы и её представители являются одними из главных предков современных европейцев.