Закончились восстановительные работы в главном храме Марбельи

Главный храм в Марбелье, приход Воплощения, теперь имеет мало общего с тем, что он представлял собой в 2008 году, когда был запущен процесс восстановления сооружения. Он проходил под руководством протоиерея Марбельи и Эстепоны Хосе Лопеса Солорсано. Работы начались с колоколов, которые замолчали в их первый день, а закончились восстановлением одной из 12 существующих часовен под названием Cristo de la Misericordia несколько недель назад.

Во внутреннем убранстве было восстановлено несколько алтарей, а также появилась фигура святого Иуды Фаддея, которая недавно была преподнесена приходу в качестве анонимного пожертвования. Щедрость прихожан сыграла немалую роль в реконструкции храма: за счет их денег была покрыта половина расходов. В здании была восстановлена крыша, проведена замена, залы прихода также были перестроены, чтобы отвечать текущим стандартам доступности.

Одно из самых важных изменений, с которыми пришлось столкнуться храму – компьютеризация колоколов, механическая система которых не работала. Процесс прошел успешно и, по заявлению Солорсано, получил благословление церкви. 8 окон в храме теперь могут открываться за счет пульта дистанционного управления, на это изменение пришлось потратить почти 3 тысячи евро за каждое окно. Кроме того, в здании появилось несколько HD мониторов и аудиосистема, которые теперь делают службу более доступной для прихожан.

По данным пастора, ежемесячное обслуживание храма теперь будет обходиться в 6 тысяч евро. Самые важные из этих работ: полировка пола при помощи машин, очистка от пыли и полировка алтарей, кроме того постоянно производится борьба с термитами, которые атакуют крыши.