Выставку об Аушвице в Мадриде продлят до февраля и дополнят экспонатами из дома Анны Франк

Власти Мадрида и организаторы выставки «Аушвиц. Не так давно. Не так далеко» (Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos) объявили о её продлении до 3 февраля. С момента открытия проекта в декабре прошлого года в Экспозиционном центре Arte Canal было продано 450 тысяч билетов.

Экспонаты передвижной выставки представил польский музей Аушвиц-Биркенау. Она заняла 25 залов центра. Экспозиция включает личные вещи узников концлагерей, документы, письма и другие материалы. Кроме этого, посетители могут увидеть операционный стол, за которым работала команда доктора Менгеле, реконструированный лагерный барак, фрагменты колючей проволоки, униформу узников и другие предметы.

Всего в Мадриде представлено более 600 оригинальных предметов из немецких концлагерей, при этом многие из них до этого не показывались на публике и не вывозились из Освенцима. Испанская столица стала первой остановкой передвижной выставки, которая в ближайшие годы объедет всю Европу, а после отправится в мировое турне. При этом, по словам организаторов, новая дата закрытия в Мадриде также неокончательная и может быть перенесена.

В последние месяцы работы выставки на ней также появятся и новые экспонаты: предметы из дома Анны Франк, автора дневника, ставшего символом Холокоста. Вещи из дома в Амстердаме, который служил убежищем для еврейской девочки и её семьи, впервые будут выставлены за пределами Нидерландов.

Выставка, посвящённая Аушвицу, оказалась одной из самых посещаемых в этом сезоне в Мадриде. Ежедневно на неё приходит до 2,5 тысяч человек.