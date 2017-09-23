Выставка Madrid Gaming Experience пройдет в столице Испании с 27 по 29 октября

Особое место в программе выставки Madrid Gaming Experience, которая пройдет в столичном экспоцентре Ifema с 27 по 29 октября, займет тематическое пространство Comic-O-Rama!, посвященное комиксам. Как сообщают информационные агентства Испании, в числе прочих посетители увидят работы известных мастеров уровня аргентинца Ариеля Оливетти, соавтора серии «Охотник на приключениями». Оливетти известен в первую очередь своим сотрудничеством с компаниями Marvel Comics и DC Comics, где он работал над историями о Карателе, Веноме, Бэтмене, Супермене, Зеленом Шершне и других персонажах.