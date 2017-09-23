Выставка Madrid Gaming Experience пройдет в столице Испании с 27 по 29 октября

Особое место в программе выставки Madrid Gaming Experience, которая пройдет в столичном экспоцентре Ifema с 27 по 29 октября, займет тематическое пространство Comic-O-Rama!, посвященное комиксам. Как сообщают информационные агентства Испании, в числе прочих посетители увидят работы известных мастеров уровня аргентинца Ариеля Оливетти, соавтора серии «Охотник на приключениями». Оливетти известен в первую очередь своим сотрудничеством с компаниями Marvel Comics и DC Comics, где он работал над историями о Карателе, Веноме, Бэтмене, Супермене, Зеленом Шершне и других персонажах.
Помимо этого, выставку посетят известные французские косплееры Nikita, Sikay и Annshella, компанию которым составят испанские любители костюмированных игр KuroKagami, Anuhiu, Prnze, EkuCosplay, Kiddo, Seriathor и Howl.
В общей сложности в выставочном комплексе будет оборудовано 1 000 игровых мест. Компания GAME eSports обеспечит более 400 из них и представит последние новинки рынка, в том числе устройства виртуальной реальности.
Помимо этого, гости смогут лично испытать оборудование от компании ESL, одного из крупнейших представителей своего рынка. В пространстве ESL Arena, оборудованном в сотрудничестве с компанией Movistar, посетителей ждут профессиональные соревнования, любительские турниры и игровые зоны для всех желающих.
Еще одним важным элементом станет сектор Gamelab Academy, где будут представлены последние новинки от испанских разработчиков игр. В свою очередь, компания Juguetrónica организует битву дронов, сопровождаемую лазерными визуальным эффектами.Темы: Культура Мадрид