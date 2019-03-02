Вуди Аллен ищет в Испании место для съёмок нового фильма

Американский режиссёр Вудди Аллен начал поиск мест в Испании для съёмок своего будущего фильма.

Новый проект 83-летнего режиссёра финансируется компанией Mediapro, базирующейся в Барселоне. Эта же компания ранее выступала спонсором фильмов «Вики Кристина Барселона» и «Полночь в Париже».

До этого Аллен работал над фильмом «Дождливый день в Нью-Йорке» при поддержке Amazon. Однако американский гигант интернет-торговли разорвал контракт на фоне скандала с обвинениями в адрес Аллена в сексуальных домогательствах. Приёмная дочь режиссёра Дилан Фэрроу заявила, что он изнасиловал её в детском возрасте.

Как подчеркнули в Mediapro во время беседы с The New York Times, компания на протяжении 10 лет сотрудничает с Алленом и «судит автора по его работе».

Новый фильм Аллена, который будет сниматься в Испании, пока не имеет названия, и его сюжет неизвестен.