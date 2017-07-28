Власти Арагона хотят с помощью полиции вывезти экспонаты из музея Лериды

Власти Арагона подали иск в суд Уэски с требованием предоставить им доступ в Епархиальный музей Лериды в сопровождении полиции для изъятия 44 произведений искусства и их последующего вывоза в монастырь Санта-Мария-де-Сихена.

Как сообщают информационные агентства, поводом для этого стало непредоставление правительством Каталонии плана передачи вышеупомянутых работ, максимальный срок для определения которого был назначен на 25 июля. Каталонская администрация, в свою очередь, заявила о несоблюдении физических и юридических требований для передачи произведений искусства, назначенной судьей на 31 июля.

В качестве ответной меры арагонские власти обратились к правосудию с вышеупомянутым запросом. Адвокат регионального правительства объяснил подобные меры «очевидностью очередного невыполнения обязательств каталонскими властями». Во избежание этой ситуации администрация Арагона потребовала присутствия служб государственной безопасности.