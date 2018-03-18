В замке Дали проходит фотовыставка портретов художника в исполнении 14 женщин

Фонд Сальвадора Дали организовал в замке в Баш-Эмпорда (Жирона) выставку, на которой представлены портреты сюрреалиста в исполнении женщин-фотографов. Фотовыставка продлится до 6 января 2019 года.

Открытие выставки Elles fotografíen Dalí состоялось 14 марта. Экспозиция включает 48 фотографий Дали, которые в то или иное время сделали 14 разных женщин: от его супруги Галы до фотографов-профессионалов. Снимки позволяют проследить эволюцию образа художника-сюрреалиста глазами женщин.

Помимо Галы, которая позиционируется как автор «великолепной интимной серии», в числе фотографов художница Валентина Уго, меценат Анна Лаетиция-Печчи, а также Лиес Вигман, Сьюзи Эмбо, Дениз Бельон и Ивонн Халсман. Экспозиция дополнена книгами, журналами и вырезками, посвящёнными фотографиям.

Выставка стала результатом исследования преимущественно неизданных или малоизвестных портретов каталонского художника.