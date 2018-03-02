В Валенсии пройдёт киносеанс с эффектом погружения

По задумке организаторов, зрители во время просмотра должны находиться в такой же среде, в которой разворачивается действие фильма, и с ними должно происходить то же, что и с героями на экране.

В Валенсии первый киносеанс с эффектом погружения состоится в пятницу, 2 марта. Зрителям покажут фильм «Убойный огонёк» (Mi gran noche) режиссёра Алекса де ла Иглесиа.

Всего в рамках проекта состоялось четыре таких мероприятия, на которых показывали фильмы «Челюсти 3D», «Дракула», «Чикаго» и «Репортаж со свадьбы».

Пятничный сеанс пройдёт на телестудии Galaxia de Paterna, в соответствии с сюжетом картины, где герои снимают новогоднюю передачу. Зрителям предлагается приходить на сеанс в праздничных новогодних нарядах, а во время фильма их, как и персонажей картины, будут снимать камеры.