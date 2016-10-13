В Стране Басков найдены наскальные рисунки, которым 14 тысяч лет

Наскальные рисунки, возраст которых составляет 14 тысяч лет, обнаружены в одной из пещер в провинции Бискайя (Страна Басков). Все они, согласно данным источников Europa Press, имеют «необычное качество техники и потрясающую четкость».

Подробности этой находки будут представлены позже в Бильбао. Однако уже сейчас ясно, что это одно из самых громких археологических открытий, сделанных когда-либо на Пиренейском полуострове.

В мае этого года в Бискайе в пещере Атксурра уже находили более 70 изображений, сделанных 14 тысяч лет назад.