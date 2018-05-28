В США поставили оперу о неудачной реставрации фрески в Сарагосе

В Государственном университете Аризоны была представлена опера, которая рассказывает об истории неудачной реставрации фрески с изображением Христа в городе Борха (Сарагоса). Мировая премьера «Се человек» (Behold the Man) состоится в Сарагосе в 2019 году.

Опера стала результатом совместной пятилетней работы либреттиста Эндрю Флэка и композитора Пола Фоулера. Они получили согласие на постановку от 86-летней Сесилии Хименес, которая занималась реставрацией, и от мэра Борхи.

Опера рассказывает о том, как в августе 2014 года женщина стала знаменитой во всём мире, после того как добровольно взялась за восстановление фрески Ecce homo кисти Элиаса Гарсии Мартинеса в местном храме, а также о том, как работа, названная «худшей реставрацией в мире», помогла поднять экономику маленького, никому не известного городка. Результат работы стал интернет-сенсацией, породив огромное количество шуток в социальных сетях. Отреставрированная фреска, получившая название «Пушистый Иисус» и «Се обезьянка», привлекла невиданный поток туристов в Борху.

Опера заявлена как трагикомедия, которая покажет, как Хименес, на которую сначала ополчились за некачественную работу, в итоге стала спасительницей города в кризисные времена.