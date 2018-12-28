В Сантандере проходит выставка Marvel и «Звёздных войн»

Экспозиция Marvel отчасти посвящена памяти одного из создателей комиксов о супергероях Стэна Ли, который недавно скончался в возрасте 95 лет. Это один из редких случаев, когда в одном месте собраны все придуманные им персонажи. В общей сложности выставка Marvel включает более 40 экспонатов, четыре из которых выполнены в полный рост. В их числе единственная в Европе двухметровая фигура Халка, а также Человек-паук, Тор и костюм Железного человека. Более трёх десятков фигур представлены в масштабе 1:6, а также имеются полноразмерные бюсты Капитана Америки, Росомахи, Тора и Железного человека.

Другая часть экспозиции отведена саге о «Звёздных войнах». В ней представлена одна из крупнейших диорам, которая заняла площадь более 120 квадратных метров. На выставке можно увидеть 350 фигур разных персонажей, а также сцену прибытия Дарта Вейдера на его главном корабле из фильма «Возвращение джедая».

Обе части выставки будут работать до 4 января, и посетить их можно по единому билету стоимостью 4 евро.