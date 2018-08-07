В Сан-Себастьяне разыграли фрагменты старинной городской ограды

Ограда была установлена вдоль набережной у пляжа La Concha. В 1916 году её открыл король Альфонсо XIII, а в прошлом году ограждения пришлось заменить из-за дефектов, появившихся с течением времени. Тем не менее у городских властей не поднялась рука выбросить памятный городской элемент, в связи с чем и родилась идея устроить розыгрыш.

Несмотря на то, что в мэрии были большие сомнения в том, что ограда может кому-либо понадобится, уже через 24 часа после объявления о розыгрыше число его участников перевалило за 1000, причём среди них были как сан-себастьянцы, так и жители других городов. В конечном итоге мэрия приняла решение проводить розыгрыш только среди местных совершеннолетних жителей, и, таким образом, в розыгрыше в конце июля приняло участие почти 7 тысяч человек.

225 новым владельцам ограды сами фрагменты достанутся бесплатно, но им всё же придётся заплатить по 145 евро за работы, связанные с резкой и подготовкой элементов. Кроме того, мэрия позаботилась о том, чтобы победители розыгрыша не пытались получить выгоду, перепродав свою часть. Каждый из них должен подписать бумагу о том, что ограда будет использована исключительно в личных целях.