В Русский музей в Малаге привезли Шагала

В филиале Государственного Русского музея в Малаге открылись три выставки: «Сопротивление, традиции и открытие», посвященная современному российскому искусству, «Сервантес в коллекциях Русского музея» и «Шагал и его русские современники». Последняя включает в себя почти 60 экспонатов, четверть которых была создана самим великим авангардистом. В их числе – «Красный еврей» (1915) и «Прогулка» (1917), предоставленные фондом музея в Санкт-Петербурге.

Впрочем, организаторы выставки отметили, что во многом привлекательность экспозиции обусловлена возможностью увидеть другие работы из частных коллекций, которые обычно не выставляются на публике – например, полотна «Алла» (1909-1910), «Голубые любовники» (1914), «Праздник, или Раввин с лимоном» (1924), «Метельщик» (1925) и «Бойня» (1911).

До воскресенья с 9:30 до 20:00 в музее будут проводиться дни открытых дверей, призванные познакомить его гостей с действующими экспозициями. Сами выставки продлятся до 29 января 2017 года.