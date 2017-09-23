В октябре на Тенерифе пройдёт фестиваль клоунов

Остров Тенерифе уже в одиннадцатый раз принимает международный фестиваль клоунады FIC. В этом году он пройдёт с 6 по 23 октября.

В программе фестиваля – выступления трупп из России (шоу Ага-Бум), Израиля (Imbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company), Португалии (Godot) и США (Питер Шуб), а также местных артистов: Clownbaret, Rey Mala ,Abubukaka, Исидро Сильвейры и других.

Кроме того, программой FIC2017 предусмотрены чтения поэзии в больницах и центрах по уходу за пожилыми людьми. В нынешнем году фестиваль расширяет свои границы и некоторые мероприятия пройдут также на острове Пальма.