В музее Прадо открылась выставка «Метаживопись»

В мадридском музее Прадо открылась выставка «Метаживопись», призванная представить искусство как зеркало реальности, сообщают испанские информагентства. Экспозиция, включающая в себя полотна Тициана, Рубенса, Веласкеса, Гойи и других мастеров, будет работать до 19 февраля.

«Наша задача заключается в том, чтобы предоставить посетителям ключи к пониманию коллекции музея, а также привить им привычку рассматривать картины как зеркала, характер которых они зачастую имеют», - объяснил комиссар выставки и глава отдела хранения испанской живописи Прадо Хавьер Портус.

В общей сложности экспозиция включает в себя более 100 объектов, из которых только 22 были предоставлены другими музеями. Остальные картины и скульптуры относятся к собственной коллекции Прадо. В их числе оказались и такие знаменитые работы, как «Пряхи» Веласкеса, автопортрет Тициана и «Похищение Европы» Рубенса.

«Мы хотели познакомить публику с термином «метаживопись», который многим неизвестен, но часто используется в других сферах, например, театральной», - подчеркнул Портус. Эту экспозицию он назвал «путешествием» сквозь несколько веков живописи.

Выставка поделена на 15 этапов, первый из которых относится к XV веку и отражает тесную связь между искусством и религией. Отправной точкой экскурсии может стать картина Франсиско де Сурбарана «Апостол Лука-живописец перед Распятием», относящаяся к периоду, когда картины и скульптуры служили своего рода инструментами для религиозного культа. Еще одна секция экспозиции посвящена мифологии и включает в себя несколько работ, посвященных мифам о Нарциссе, Икаре и других персонажах. Отдельный раздел отведен диалогу между романом Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и картиной Веласкеса «Менины», двум «вехам западной культуры», созданным в крайне схожем культурном, географическом и временном контексте.

Следующая секция выставки отразит постепенный переход живописи от религии к власти. Переломным моментом здесь станет появление фигуры Гаспара Мельчора де Ховельяноса, известного деятеля эпохи Просвещения. Одним из важнейших элементов данного раздела является портрет Ховельяноса, написанный Гойес.

Дальнейший исторический экскурс завершится разделом, посвященном самому музею Прадо, создание которого в 1819 году «изменило отношения между искусством и испанским обществом».

Заместитель директора департамента хранения и исследований Мигель Фаломир назвал экспозицию «Метаживопись» «самой амбициозной с интеллектуальной точки зрения».