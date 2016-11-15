В музее Прадо открылась выставка «Метаживопись»

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Культура » В музее Прадо открылась выставка «Метаживопись»

          В музее Прадо открылась выставка «Метаживопись»

          16:56 15.11.2016

          В мадридском музее Прадо открылась выставка «Метаживопись», призванная представить искусство как зеркало реальности, сообщают испанские информагентства. Экспозиция, включающая в себя полотна Тициана, Рубенса, Веласкеса, Гойи и других мастеров, будет работать до 19 февраля.

          «Наша задача заключается в том, чтобы предоставить посетителям ключи к пониманию коллекции музея, а также привить им привычку рассматривать картины как зеркала, характер которых они зачастую имеют», - объяснил комиссар выставки и глава отдела хранения испанской живописи Прадо Хавьер Портус. 

          В общей сложности экспозиция включает в себя более 100 объектов, из которых только 22 были предоставлены другими музеями. Остальные картины и скульптуры относятся к собственной коллекции Прадо. В их числе оказались и такие знаменитые работы, как «Пряхи» Веласкеса, автопортрет Тициана и «Похищение Европы» Рубенса. 

          «Мы хотели познакомить публику с термином «метаживопись», который многим неизвестен, но часто используется в других сферах, например, театральной», - подчеркнул Портус. Эту экспозицию он назвал «путешествием» сквозь несколько веков живописи. 

          Выставка поделена на 15 этапов, первый из которых относится к XV веку и отражает тесную связь между искусством и религией. Отправной точкой экскурсии может стать картина Франсиско де Сурбарана «Апостол Лука-живописец перед Распятием», относящаяся к периоду, когда картины и скульптуры служили своего рода инструментами для религиозного культа. Еще одна секция экспозиции посвящена мифологии и включает в себя несколько работ, посвященных мифам о Нарциссе, Икаре и других персонажах. Отдельный раздел отведен диалогу между романом Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и картиной Веласкеса «Менины», двум «вехам западной культуры», созданным в крайне схожем культурном, географическом и временном контексте. 

          Следующая секция выставки отразит постепенный переход живописи от религии к власти. Переломным моментом здесь станет появление фигуры Гаспара Мельчора де Ховельяноса, известного деятеля эпохи Просвещения. Одним из важнейших элементов данного раздела является портрет Ховельяноса, написанный Гойес. 

          Дальнейший исторический экскурс завершится разделом, посвященном самому музею Прадо, создание которого в 1819 году «изменило отношения между искусством и испанским обществом». 

          Заместитель директора департамента хранения и исследований Мигель Фаломир назвал экспозицию «Метаживопись» «самой амбициозной с интеллектуальной точки зрения». 

          Темы: Культура  Мадрид Туризм

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018