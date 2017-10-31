В Малаге пройдут выставки, посвященные Феллини, Пикассо и Уорхолу

Центральными фигурами программы Музея Пикассо в Малаге в следующем году станут режиссер Федерико Феллини, художник Энди Уорхол и сам испанский живописец, сообщает газета 20 Minutos. 13 февраля ее откроет выставка "И Феллини приснился Пикассо", которая станет логическим продолжением проходящей в мадридском Обществе изящных искусств экспозиции "Феллини. Сны и творчество". Главное место в ней занимает последнее творение режиссера – три короткометражных фильма, снятые в виде рекламых роликов для итальянского банка Banca di Roma. Свое начало они берут в "Книге сновидений", своего рода личном дневнике, который кинематографист вел по совету психоаналитика и куда записывал короткие тексты, вдохновленные его снами.

Выставка в Малаге может считаться близнецом столичной экспозиции, так как в этой же книге Феллини три раза упомянул свои сновидения, связанные с Пикассо. Они датируются январем 1962 года, когда во сне режиссер вместе с женой посетили дом художника, а также 1967-м и 1980-м годами. Экспозиция включает в себя рисунки, фильмы, фотографии и другие документы Феллини наряду с картинами, скульптурами и набросками Пикассо. Эти материалы наглядно иллюстрируют общие слабости и страсти двух мастеров, будь то трангрессия, сексуальность, воспевание жизни, изобилие или метаморфозы.

Спустя несколько месяцев, 31 мая, в Малаге откроется выставка "Уорхол. Механическое искусство", которая сейчас находится в Барселоне, а затем отправится в Мадрид. Она охватывает весь творческий путь американского гения поп-арта. В Андалусию экспозиция прибудет в расширенной версии и включит в себя почти 400 объектов против выставляемых в каталонской столице 352. В их число войдут скульптуры, рисунки, инсталляции, обложки дисков, книги художника и многое другое, в том числе и легендарные банка супа Campbell's, три бутылки Coca-Cola и портреты Мэрилин Монро.

Наконец, с 9 октября 2018 по 3 февраля 2019 года в городе пройдет выставка "Пикассо и Андалусия", иллюстрирующая связь между творчеством живописца и образцами художественного наследия, хранящимися в региональных музеях. Она станет своего рода диалогом между избранными работами Пикассо из парижского музея и картинами вдохновивших его испанских художников.

Параллельно с этим осенью следующего года в музее пройдет IV международный конгресс "Пикассо и история". Он соберет национальных и зарубежных экспертов, которые представят последние исследования, посвященные творчеству и личности художника. Первые два мероприятия состоялись в Париже, а третье – в Барселоне.