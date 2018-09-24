В Малаге проходит выставка, посвящённая фламенко в жизни Пикассо

Страсть Пабло Пикассо к фламенко до настоящего времени была одним из самых неизученных интересов художника.

На прошлой неделе в центре Alianza Francesa в Малаге открылась выставка Y Picasso recordaba el flamenco («И Пикассо вспоминал фламенко»). Экспозиция собрала воедино иллюстрации, рассказы и музыку, связанные с ролью фламенко в творчестве основоположника кубизма.

Экспонаты рассказывают истории о встречах Пикассо с такими известными исполнителями фламенко, как El Piyayo, La Trini или Хуан Брева, которые вдохновили художника на написание некоторых работ.

Отношения Пикассо с фламенко переданы в двух частях. Первая из них связана с его родным городом и событиями, которые предположительно произошли в детстве, а вторая – с его взрослой жизнью и достоверными фактами из его биографии.

Кураторы выставки журналист Франсис Мармоль и художник Эммануэль Лафонт, постарались создать смесь из рассказов и историй с добавлением воображаемых образов. По их словам, идея заключалась в том, чтобы создать «параллельную» историю с помощью рисунков.

Выставка продлится до 21 декабря.