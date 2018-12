В Мадриде пройдёт архитектурный фестиваль Open House

Целью мероприятия является показать, как хорошо спроектированные пространства могут улучшить жизнь горожан на примере лучших образцов архитектуры Мадрида.

В 70% случаев предварительная регистрация не требуется, но доступ в некоторые здания ограничен, и на экскурсии по ним нужно записываться заранее. Начиная с 17 сентября, это можно сделать на сайте Open House.

Идея фестиваля зародилась в Лондоне 30 лет назад. За время своего существования он проводился в десятках городов мира: от Нью-Йорка до Сиднея.

В этом году к фестивалю в Мадриде присоединились Горная школа, Генеральный штаб Воздушных сил, Город BBVA, авангардная автомойка Not only a car wash, Casa do Brasil, Дом читателя, ипподром Zarzuela и многие другие. Кроме того, можно будет посетить и частные дома, в том числе здание на улице Вальверде, спроектированное студией Maroto e Ibáñez, или квартиру Yspace, которая представляет собой реабилитацию классического пространства, которой занимались Ynot и decotherapy.

Во время нынешнего фестиваля особая роль отведена архитектору Фернандо Игерасу. В память о нём посетители смогут познакомиться с его проектами: Casa Lucio Muñoz, Casa Villaseñor, здание Института культурного наследия Испании, дом для военных на улице Сан-Бернардо, а также здание фонда имени самого Игераса.

К тому же, весь октябрь в испанской столице будут проводиться выставки, мастер-классы и лекции, в которых примут участие именитые архитекторы и деятели.

Темы: Культура