В Кордове открылась выставка миниатюрных патио, созданных школьниками

В Белом патио дворца Мерсед, штаб-квартиры Провинциального совета Кордовы, открылась выставка «Внутренние дворы и кресты в миниатюре», организованная образовательной ассоциацией Aprendiendo Juntos. Как сообщают информагентства Испании, ее экспонаты были созданы учениками школы Тирсо-де-Молина.

На церемонии открытия присутствовали руководитель департамента потребления и гражданского участия Аурора Барберо и председатель ассоциации Aprendiendo Juntos Кристина Кинтана. Барберо отметила, что традицию украшения внутренних дворов города «предстоит сохранить и продолжить будущим поколениям». По ее словам, для Кордовы праздник патио – очень важный экономический и социальный инструмент. «Это одна из основных осей местного туризма, которая превратила нашу территорию в одно из излюбленных мест отдыха для путешественников», - подчеркнула Барберо.

В свою очередь, глава Aprendiendo Juntos отметила, что основной задачей возглавляемой ею организацией является «развитие среди детей креативности и командного духа, а также их приучение к переработке отходов». «Посредством данной инициативы мы хотели более детально познакомить школьников с нашими праздниками и корнями, ведь укрепление традиций – общая задача», - заявила Кинтана.

На выставке представлен 31 патио в миниатюре. Они были созданы во время мастер-классов, прошедших в апреле.