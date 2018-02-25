В Каталонии пройдет выставка, посвященная политическим репрессиям

Владелец работы «Политические заключённые в современной Испании», которая была снята с экспозиции на Международной выставке современного искусства (Arco), Татчо Бенет предложил выставить объект в музее Лериды (Каталония), на что учреждение культуры ответило согласием.

В музее подтвердили, что такая договорённость была достигнута, но не назвали конкретных дат. Сообщается, что местные власти также связались с Бенетом и предложили ему выставить работу в Институте Лериды.

Работа, оцениваемая в 80 тысяч евро, состоит из фотографий 24 человек с применением пикселизации, которые сопровождаются кратким описанием оснований, по которым эти люди оказались за решёткой. Среди героев снимков лидер Левой республиканской партии Каталонии Ориол Жункерас, руководитель организации Òmnium Cultural Жорди Куишар и бывший глава Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес.