В Кадисе после шторма нашли руины времён Римской империи

Шторм «Эмма» обрушился на прошлой неделе на юго-восток Испании. В Кадис он принёс проливные дожди, ураганный ветер и торнадо, а также помог обнаружить римские руины.

Ураган нанёс ущерб яхтам, автомобилям и ресторанам на берегу. На пляже Cortadura смыло слой песка, под которым оказался фрагмент кладки времён Римской империи. Предполагается, что это часть акведука, который считался утраченным из-за воздействия природных факторов.

Местные археологи в выходные осмотрели кладку и оградили территорию, чтобы защитить её от «искателей сокровищ», поскольку после того, как новость о находке получила распространение, люди начали копать в окрестностях.

Специалисты полагают, что акведук обеспечивал водой римский порт Гадес, современный Кадис. В результате шторма на поверхности также показались фрагменты старинной дороги, которая считалась разрушенной в результате Лиссабонского землетрясения 1755 года.