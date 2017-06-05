В испанский прокат вышли четыре фильма национального производства

В минувшие выходные в кинотеатрах Испании состоялись премьеры сразу четырех фильмов национального производства: "Как пена" Роберто Переса Толедо, "Горько-сладкие дни" Марги Мелиа, "Тысяча вещей, которые я бы сделал ради тебя" Дидака Сервера и "Мусорное кино" Пако Фокса и Мигеля Вируэте.

Эти фильмы вряд ли станут лидерами проката или триумфаторами премии "Гойя", но для каждого из режиссеров победа имеет свою форму. "Для меня успех – это попадание на фестивали, которые нравятся мне как зрительнице, и возможность представить фильм в кинотеатрах. Я не прошу многого, но хочу, чтобы он тронул зрителей", - рассказала Марга Мелиа, создательница ленты "Горько-сладкие дни". В основу ее сюжета легла вполне злободневная история молодой пары, в которой один из партнеров уезжает работать за границу из-за отсутствия перспектив на родине, а второй сдает одну из комнат в доме, чтобы за счет аренды частично компенсировать ипотеку. "Это история о реальных ситуациях, которые переживают многие тридцатилетние. Я показала вещи, которые близки многим людям нашего возраста", - рассказала режиссер.

Схожие цели преследует и Роберто Перес в своем фильме "Как пена", рассказывая о пятнадцати персонажах, живущих в одном доме и изучающих свои сексуальные лимиты. В конце концов они понимают, что их единственное настоящее желание – чтобы кто-то их любил. "Зрители смогут идентифицировать себя с героями фильма. Он рассчитан на разные возрастные группы и помогает понять, что ты вырос", - поделился Перес.

Бюджеты новых картин оказались самыми разными. "Вы бы не поверили, если бы мы сказали вам, сколько потратили на съемки, и решили бы, что фильм будет полной дешевкой. Впрочем, зрители видят на экране красивые кадры и сцены, и они совсем не похожи на кадры малобюджетных, экспериментальных или домашних фильмов. Это картина стандартной формы", - отметила Марга Мелиа.

Другим авторам, напротив, пришлось обнародовать свой бюджет, так как средства на него собирались через платформу для краудфандинга. "Мы знали, что иначе у нас ничего не получится. Нам удалось собрать 30 000 евро", - говорит соавтор "Мусорного кино" Мигель Анхель Вируэте. "Мы хотели снять оду плохому кино, но в лучшем возможном качестве", - добавил Пако Фокс.

Наконец, картина "Тысяча вещей, которые я бы сделал ради тебя" повествует о приключениях героя, потерявшего дорогие часы Rolex. В съемках была задействована известная актриса Кармин Барриос.