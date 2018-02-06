В Испании разгадали старинный шифр короля Фердинанда

Король Арагона применял шифр для переписки с военным командованием в период Реконкисты в конце XV века. В частности, в посланиях Фердинанд отдавал приказы о развёртывании войск и выносил выговоры военачальникам и шифровал их на случай, если они попадут в руки противника.

Шифр Фердинанда состоял из 88 символов и 237 комбинированных букв, а слова и фразы записывались без пробелов. На протяжении нескольких столетий неразгаданный шифр вызывал большой интерес у историков.

Письма к военачальникам хранятся в Музее армии в Толедо. Некоторые из них занимают более 20 листов, и на их расшифровку у специалистов ушло почти полгода.