В Испании нашли 600 кг бронзовых монет IV века

В городе Томарес в Севилье случайно нашли 19 римских амфор, содержащих 600 килограммов бронзовых монет четвертого века нашей эры. Эта находка считается уникальной в Испании, а, возможно, и в мире. Она была сделана во время строительных работ в парке Zaudín de Tomares, где машины, работавшие с грунтом, наткнулись на амфоры.

С одной стороны все монеты имеют изображение фигуры императора, с другой – римские аллегории. Археологи говорят, что еще никогда не сталкивались с таким количеством однородных монет с такой низкой степенью износа. Согласно первым предположениям, все они произведены на востоке и были помещены в амфоры для уплаты имперских налогов. Сосуды никогда не использовались для транспортировки чего-то иного, например, вина или зерна. До того, как их откопали строительные машины, они находились в небольшом замурованном помещении.

Стоимость археологической находки сейчас оценивается, однако некоторые монеты уже выставлены в музее в Севилье.

Советник по городскому строительству Лола Вайехо заявила, что амфоры находились на глубине в один метр, и когда машины наткнулись на них, работы тут же были приостановлены. Были вызваны археологи и полиция. Первые приступили к досмотру и бережному извлечению амфор. Вечером процесс был завершен. В данный момент строительные работы в парке продолжаются.