В Испании начинается Праздник кино - билеты по 2.90 евро

Кинотеатры Испании с 3 по 5 июня проводят акцию, в рамках которой билеты на любые фильмы можно купить всего за 2 евро 90 центов.

Праздник кино проходит в Испании уже в 16-й раз. Его придумали, чтобы популяризировать этот вид досуга и сформировать у испанцев привычку смотреть новинки на большом экране.

Чтобы купить билет по такой низкой цене, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Fiestadelcine.com. Это правило не касается пенсионеров (старше 60 лет) и детей (младше 14 лет). Им и так положены дешёвые билеты. Купить билеты можно как на сайтах кинотеатров, так и в кассах. Продажи уже начались.

В Празднике кино участвуют 336 кинотеатров. А главные фильмы в этом году такие: Aladdin, Ártico, Carmen y Lola, Casi Imposible, Clara y Claire, Como pez fuera del agua, Dolor y Gloria, El año de la plaga, El bailarín, El hijo, El increíble finde menguante, En buenas manos o Infiltrado en Miami, John Wick 3 - Parabellum.