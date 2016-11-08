В Центре искусств королевы Софии открылся ресторан с «гастрокультурной» концепцией

В Центре искусств имени королевы Софии в Мадриде открылся новый ресторан Nubel, концепцию которого управляющая компания Azotea Grupo определила как "культурно-гастрономическую". Как сообщает El País, заведение расположилось в здании Nouvel, спроектированном французским архитектором Жаном Нувелем в 2005 году. Интерьер нового ресторана адаптирован к задуманным Нувелем формам, и все в нем продумано до мелочей: от низких стульев до мягкого освещения и красного потолка. Оформлением ресторана занималась студия More-co. "От тарелок до ковриков, все здесь завязано на форме круга, который является основополагающим элементом", - говорят декораторы.

Идеальным дополнением для обеда или ужина служит музыкальное сопровождение, за которое отвечает диджей. Атмосфера ресторана наверняка удовлетворит самую привередливую публику – от любителей культуры до хипстеров. Его меню сочетает в себе традиционные средиземноморские блюда с элементами современной кухни. Автором его стал мадридский шеф-повар Хавьер Муньос Калеро, перед которым стояла непростая задача – разработать меню, которое пришлось бы по вкусу всем гостям музея, от посетителей музея до его работников, а также туристов и местных жителей, и было бы рассчитано на весь день: Nubel работает с 9:00 до 2:30. Калеро это удалось: здесь можно как позавтракать по цене от 3,5 евро, так и пообедать (22-25 евро по меню или бизнес-ланч за 14 евро).

Впрочем, самая изысканная гастрономическая сторона ресторана проявляется во время ужина: особо внимания в это время заслуживают как атмосфера, так и меню, которое включает в себя оригинальные блюда вроде говядины в вермуте с анчоусами, гребешков Свифта с мускатным орехом и свинины с абрикосами и лакрицей.

Тот факт, что Nubel находится в центре современного искусства, придает его атмосфере особый оттенок, и он определенно способен удивлять.