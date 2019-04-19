В Бильбао проходит фестиваль баскской кухни Txoko Gourmet

В Бильбао стартовал фестиваль баскской кухни Txoko Gourmet, гостей которого познакомят с традиционными простыми продуктами региона: сыром, хлебом, колбасами, мёдом. Будут представлены и блюда от известных шеф-поваров: закуски тапас, местные сладости.
Txoko Gourmet проводится в рамках масштабного фестиваля баскской культуры Basque FEST, который охватывает самые разные темы: от национальных видов спорта до прикладного искусства. На площадках фестиваля выступают местные и приглашённые музыкальные коллективы, проходят различные шоу и кинопоказы, устраиваются состязания.Темы: Культура Бильбао