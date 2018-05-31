В Барселоне проходит выставка, посвящённая кухне в творчестве Пикассо

На выставке представлено около 200 работ из музеев, организаций и частных коллекций в разных странах. Экспонаты «Кухни Пикассо» дают возможность ознакомиться с хронологией жизни и творчества художника и взглянуть на произведения под другим углом.

Кулинарная тема в творчестве Пикассо присутствует на картинах, гравюрах в скульптуре, керамике и даже поэзии. Как отметил внук художника Бернард Руис-Пикассо, именно его предок вывел кухню в авангард. Обычные предметы в этой серии произведений приобретают новые черты: деформированная бутылка вина, сито на месте женской головы или керамическая тарелка с оттиском рыбных костей. Среди экспонатов скульптура «Бокал абсента» 1914 года, одним из элементов которой является настоящая ложка, и картина «Ресторан» того же года.

«Кухня Пикассо» будет работать до 30 сентября. Произведения выставлены в 10 залах. В первом зале была воссоздана атмосфера таверны Els Quatre Gats, которая была местом встречи авангардистов и для которой Пикассо создал меню и иллюстрацию к «блюду дня». Над оформлением ещё одного зала работал шеф-повар молекулярной кухни Ферран Адриа, для которого творчество Пикассо послужило источником вдохновения.