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          Новости Испании » Новости » Культура » В Аликанте 7 июня открывается выставка авторских кукол

          В Аликанте 7 июня открывается выставка авторских кукол

          20:51 23.05.2019

          Совсем скоро наступит долгожданное время кукол, время MuñecArt. За четыре года существования выставка обрела огромное количество поклонников. Теперь уже совершенно очевидно, что у этого вида искусства в Испании есть будущее.

          «Невозможно забыть глаза тех, кто впервые попадает на MuñecArt. Недоверие вначале сменяется удивлением, а затем восторгом. И если приходил человек скептически настроенным, то уходит счастливым поклонником этого вида искусства», - говорят организаторы.

          Для тех, кто все еще сомневается, идти ли на выставку, или думает, что это исключительно детское или «девочковое» развлечение, спешим сообщить, что он очень сильно заблуждается. Традиционные куклы, которые мы все привыкли видеть в магазинах, имеют мало общего с авторскими. Скажем больше, работы некоторых авторов достойны находиться в лучших музеях мира.

          Ошибкой также считать, что кукол делают домохозяйки, которым от скуки нечем заняться. Конечно, домохозяйки тоже делают кукол. Но все-таки большинство работ, представленных на выставке, сделаны профессиональными художниками, чьи творения находятся в различных коллекциях по всему свету. 

          Коллекционирование кукол - безусловная роскошь. Принадлежать к когорте коллекционеров считается очень модным и престижным. Далеко не все могут себе позволить коллекционных кукол, так как стоимость некоторых работ может исчисляться десятками тысяч евро. «Но это также и прекрасные инвестиции. Нужно только разбираться в куклах, точно также, как и в живописи, и понимать, что именно вы покупаете и работы какого художника со временем обязательно вырастут в цене», - утверждают организаторы выставки.

          Тем, кто не собирается покупать кукол, тоже есть, чем заняться. От минимального «посмотреть» до «научиться самому». Как всегда, выставку сопровождают различные мастер-классы. Для этого привлекаются лучшие авторы.

          В этом году посетителей ждет новинка – международный конкурс кукол Гаудир. 8 июня будут называть победителей этой новой награды. «Приходите обязательно, так как на конкурсе вы сможете увидеть те работы, которые не участвуют в выставке», - призывают организаторы.

          И, как всегда, в рамках выставке получила свое продолжение добрая традиция благотворительной лотереи, принять участие в которой может каждый желающий. 

          Программа выставки, чтобы вы не пропустили самое интересное:

          7 июня - открытие в 15.00. Вход на открытие по приглашениям. Если у вас нет приглашения, то вы сможете попасть на выставку на час позже, в 16.00. 

          8 июня - открытие в 10.00.

          12.00 – мастер-класс по ватной игрушке. Преподаватель Юлия Дмух. Бесплатно.

          15.00 – награждение победителей конкурса Гаудир.

          20.00 – розыгрыш благотворительной лотереи.

          21.00 – выставка закроется.

          Всего 1,5 дня, чтобы насладиться этим ускользающим искусством...

          Также в рамках MuñecArt состоятся мастер-классы по натуралистичным брошкам. 12 июня - «Чертополох» и, 14 июня - «Одуванчик». Автор - Люся Лютикова. Люся - непревзойденный мастер в создании брошей, абсолютно неотличимых от живого растения. Есть только две группы и мест почти не осталось.

          15 и 16 июня пройдет двухдневный блиц-курс знаменитой Кристины Васса по созданию авторской куклы. Этот курс не только полнейший эксклюзив, так как Кристина принципиально не дает больше нигде МК, хотя ее постоянно об этом просят, но и делает это по сниженной цене. 

          «Это все очень и очень специальные предложения. Погуглите эти имена, чтобы оценить уровень мастерства тех, кто приедет на MuñecArt. Если учиться, то у самых лучших!», - подчеркивают организаторы.

          Записаться на курсы и получить более полную информацию можно по почте munecart@gmail.com

          Темы: Культура  Аликанте

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