Ужастик про монахиню лидирует в испанском бокс-офисе

Триллер La Monja (в русском прокате - «Проклятие монахини») превзошёл все ожидания по кассовым сборам в Испании. В первые выходные проката он собрал 2,8 млн евро, побив рекорд прошлого года среди фильмов ужасов – 2,4 млн евро, которые собрала картина «Оно» по роману Стивена Кинга.

В США лента «Проклятие монахини» также показала высокие результаты в 46,2 млн евро в первый уикенд, но это вполовину меньше, чем собрало в своё время «Оно».

Фильм режиссёра Корина Харди, который показывают в 309 кинотеатрах Испании, также обошёл по сборам такие картины, как «Чёрная пантера» (2,3 млн), «Мег: Монстр глубины» (2 млн»), «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (1,8 млн). В то же время триллер уступает рекордсменам, которыми остаются «Мир Юрского периода 2» и «Мстители: Война бесконечности», которые собрали 6,8 млн.

Второе место в бокс-офисе занимает испанская комедия «Юкатан», кассовые сборы которой составили 800 евро за выходные и почти 2,3 млн евро за полторы недели с момента премьеры. На третьем месте – «Суперсемейка 2» с полутора миллионами в первые выходные и общими сборами в 18,6 млн евро.