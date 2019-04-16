Школьники из Эстремадуры борются на чистоту испанского языка в соцсетях

Школьники из городка Берланге (Эстремадура) создали «группу быстрого реагирования», которая следит за чистотой испанского языка в социальных сетях. Они тщательно мониторят все посты известных людей и указывают на их ошибки.
Под их пристальным вниманием оказались политики и звёзды. Например, школьники подловили премьер-министра Испании Педро Санчеса, который забыл поставить ударение. Его политического оппонента Альберта Риверу уличили в отсутствии запятой. Пабло Касадо не поставил пробел. И т.д. Всем были отправлены письма с указанием на ошибки.Темы: Культура