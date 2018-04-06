Самые дорогие кинотеатры в Испании - в Мадриде и Барселоне

В трёх кинотеатрах Барселоны и одном в Мадриде средняя стоимость билета в кино приближается к 10 евро.

Неправительственная организация по защите прав потребителей FACUA, представила анализ стоимости билетов в разных регионах Испании. Исследование затронуло 115 кинотеатров в 47 городах-столицах провинций и автономных областей. Средняя цена билета среди всех рассмотренных кинотеатров – 7,31 евро на сеансы в выходные дни и 6,96 евро – в будни.

Самая высокая средняя цена билета в выходные и праздничные дни зарегистрирована в Мадриде – 9,74 евро и Барселоне – 9,50 евро. За ними следуют Овьедо (8,65 евро), Гуадалахара (8,60 евро) и Витория (8,60 евро). Дешевле всего ходить в кино в Мелилье, где билеты в выходные дни стоят в два раза меньше, чем в Барселоне и Мадриде.

В результате исследования выяснилось, что самые дорогие кинотеатры принадлежат сети Cinesa в Барселоне: Heron City 3D, Diagonal 3D и Diagonal Mar 3D. Самые дешёвые кинотеатры, помимо Мелильи, находятся в Гранаде, Уэльве и Альмерии, где поход в кино обходится менее чем в 6 евро.