Российские музыканты дадут концерт классической музыки в Мадриде

С среду, 25 октября, в рамках проекта «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома музыки и Россотрудничества на сцене Культурного центра вооруженных сил Испании в Мадриде состоится концерт молодых солистов, лауреатов международных конкурсов Алексея Мельникова (фортепиано) и Владимира Устьянцева (саксофон).

Слушателей ждет богатая концертная программа. В фортепианном исполнении прозвучат знаменитый цикл Фантастические пьесы, занявший особое место в творчестве романтика Шумана, и монументальная Вторая соната Рахманинова, наполненная фольклорными мотивами и колокольным звучанием. В собственной транскрипции саксофонист представит для слушателей Чакону итальянца Томазо Витали. Прозвучит переложение знаменитой Скрипичной сонаты Франка, которую композитор преподнес в качестве свадебного подарка своему другу, бельгийскому скрипачу Эжену Изаи. Ярким акцентом станут Севилья из Испанской сюиты Альбениса и джазовые Три прелюдии Гершвина в переложении российской «королевы саксофона», Маргариты Шапошниковой.

Алексей Мельников, 27 лет, родился в Москве. Выпускник Московской консерватории (класс Народного артиста России профессора Сергея Доренского). Лауреат Международного конкурса пианистов в Хамамацу (Япония, 2015). Победитель Манхэттенского международного конкурса (США, 2017). Участник программ Дома музыки с 2016 года.

Владимир Устьянцев, 25 лет, родился в городе Качканар Свердловской области. Студент Российской академии музыки им. Гнесиных (класс Народной артистки России, профессора Маргариты Шапошниковой). Победитель Международного конкурса академических саксофонистов (Германия, 2014). Лауреат Международного конкурса «Голос саксофона в современном мире» (Москва, 2015). Участник программ Дома музыки с 2015 года.

Культурный центр вооруженных сил Испании

Начало в 19.00. Вход по приглашениям.

Адрес: Мадрид, calle Gran Via 13, 28013. Тел.: +34 91 360 1772.

«Посольство мастерства» – уникальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки и «Россотрудничества», проводящийся с 2012 года и включающий в себя выездные творческие встречи ведущих музыкантов в России, а также гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах.