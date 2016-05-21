Red Hot Chili Peppers выступят в Барселоне и Мадриде осенью

Калифорнийская группа две недели назад объявила о выпуске нового альбома. Теперь музыканты планируют даты концертного тура. В Испании они не выступали больше 5 лет.
Билеты можно будет купить с 10:00 1 июня на сайтах doctormusic.com y ticketmaster.es, в пунктах продаж Ticketmaster, Fnac, Viajes Carrefour и Halcon Viajes.
Стоимость билетов для Мадрида составит 50, 65, 75 и 90 евро за сидячие места и 65 евро за танцпол. В Барселоне придется заплатить 50, 60, 65 и 90 евро за сидячие места и 65 за танцпол.
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