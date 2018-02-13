Ранее неизвестные картины Дали будут выставлены на продажу

Две ранее неизвестные работы Сальвадора Дали, находившиеся в частной коллекции, уйдут с торгов в конце февраля.

Картины кисти сюрреалиста в 1930 году приобрела аргентинская аристократка графиня Куэвас де Вера, и с тех пор они хранились в её семейной коллекции.

28 февраля лондонский дом «Сотбис» проведёт аукцион «Искусство сюрреализма», на котором будут выставлены работы каталонца.

Полотна относятся к раннему сюрреалистическому периоду Дали. «Градива» (1931) «соединяет в себе исключительное художественное видение Дали и виртуозную технику», пишет Сотбис. На второй картине – «Дом для эротомана» (ок. 1932) изображён характерный для художника каталонский пейзаж с антропоморфными скалами и двумя фантастическими доминирующими фигурами.

Обе картины оцениваются в 1,1-1,3 миллиона евро.